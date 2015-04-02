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Фауст Фауст
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Faust Фауст 2011 / Россия
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Фауст»

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Наша рецензия

Как возможно экранизировать гётевского «Фауста»: не народную немецкую легенду или трагедию Кристофера Марло, где мрачный, кровавый сюжет венчался еще более беспощадным финалом («Побег, взраставший гордо, отсечен, / И сожжена ветвь лавра Аполлона – / Пал в бездну ада сей ученый муж! / На гибель Фауста взирайте все! / Его судьба да отвратит разумных / От области познанья заповедной, / Чья глубина отважные умы / Введет в соблазн – творить деянья тьмы»), а именно гётевского «Фауста», обещающего…

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Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Фильм потряс, реально как "сотрясение мозга", при этом поклонником творчества Сокурова не являюсь да и "Фауста" Гете так и не смогла осилить.

Вообще, чтобы этот фильм воспринимать, нужен особый настрой и, мне кажется, жизненный опыт. В кинозале народу было немного, к концу просмотра осталось человек пять, остальные с выражением полнейшего недоумения на лице потихоньку тянулись из зала на протяжении всех двух с лишним часов.

Картина действительно несколько тяжела для восприятия, поначалу было сложновато вникать, но потом когда проникаешься, входишь в атмосферу, возникает чувство расширения пространства в голове и вокруг.

Много говорить не буду, потому что тяжело словами выразить эффект, этот фильм как будто сразу на подсознание уходит, не давая волю словам.

В общих чертах: и высокое и низкое, грязное и чистое, зло и добро - это всё внутри человека, такой замес, что нельзя вычленить что-то одно, но у него всегда есть свобода выбора - победить демона в себе или выпустить его наружу. Ну, это, конечно, если в двух словах, а у Сокурова это реально полотно, куда вмещена просто вся история человечества.

Оценку давать не буду, потому как "Фауст" - история вне времени, вне пространства и вне оценочных суждений.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
да, фильм достаточно тяжел в восприятии. к счастью, знал, на что иду и был готов к языку режиссера.

не могу сказать, что он понравился. но я в восхищении. получил мощнейшую дозу чужих размышлений, сильных образов, игры с моим восприятием.

что-то отдаленно родственное Тарковскому Зеркалу. те сцены, которые будут всплывать в памяти и осознаваться по ходу жизни.

одно из сильнейших впечатлений за последнее время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 19/02/2012 - 15:34:19


Под этим отзывом подписался бы мой друг, с которым в кино ходили. Перед сеансом он бодренько цитировал гётевского "Фауста" наизусть, но во время просмотра от безысходности даже реально и глубоко уснул. ✊

Я вот думаю, может мне фильм так понравился, как раз потому, что я была как "чистый лист". А товарищ мой настолько проникнут Фаустом Гёте, что фильм воспринял как личное оскорбление. В общем, возьму себя за шкварник, прочитаю всё-таки Фауста. Пока что, дальше театрального вступления дело не пошло)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Викто 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела вчера "Фауста" Сокурова.Снято гениально- каждый кадр --произведение искусства... Подбор актёров и их игра выше всяких похвал..

Сложный фильм для восприятия...Атмосфера средневекового времени соэдана очень точно. Понятно, что в то время люди ближе были к природным,естественным проявлениям , но для современного восприятия открытая физиологичность ряда сцен сильно бьёт ло нашим рафинированным чувствам....И ,потом, победа Фауста над Мефистофелем не очевидна, я бы сказала, просто не раскрыта.Сотворённый Гомункулус без духовного наполнения вызывает чувство биомассы, непонятно зачем созданной. В результате из зала я вышла с глубоким чувством тлена и распада (потери смысла жизни),выхода из которого нет. Может быть "Фауста" нужно смотреть в неусеченном виде (в прокате фильм сокращен на треть).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Викто от 26/02/2012 - 12:29:36


Викто, по-моему, в вашем лице режиссер целиком достиг поставленных перед фильмом задач. именно такого эффекта он добивался. и Фауст побеждает, перехлестывает Ростовщика по всем фронтам. особенно по самым низменным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 25/02/2012 - 10:44:05


здорово, одну волну поймали ✊

про зрачки не заметила - сильно!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Сходил с девушкой на фильм.

Очень глубокое произвёл впечатление, странные и необычные эмоции.

Весь фильм присутствовал именно там, рядом с героями, в этом городе. Это редкое мастерство - так передать атмосферу фильма зрителю.



Браво✊



Смотреть буду ещё и не раз. 100 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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