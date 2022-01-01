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Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических, 2011: актеры и роли
The Best Exotic Marigold Hotel
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
2011 / США
Трейлер
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден
John Madden
В ролях
Билл Найи
Bill Nighy
Дев Патель
Dev Patel
Мэгги Смит
Maggie Smith
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Джуди Денч
Judi Dench
Пенелопа Уилтон
Penelope Wilton
Рамона Маркес
Ramona Marquez
Рональд Пикап
Ronald Pickup
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Одна
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