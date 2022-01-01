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Отель Отель
Киноафиша Фильмы Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических, 2011: актеры и роли
The Best Exotic Marigold Hotel Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических 2011 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Дев Патель Дев Патель Dev Patel Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Пенелопа Уилтон Пенелопа Уилтон Penelope Wilton Рамона Маркес Ramona Marquez Рональд Пикап Рональд Пикап Ronald Pickup
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