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Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
Отзывы о фильме «Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических»
The Best Exotic Marigold Hotel
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
2011 / США
Трейлер
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических»
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andress
2 апреля 2015, 12:51
Нужно было убить два часа, пошёл на этот фильм .Это не комедия - это ерунда ни о чём !
2 апреля 2015, 12:51
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, не так уж много фильмов подобной тематики к «Мэриголду» не то, что демонстрируется широким массам зрителей, но и снимается. Крайне важно, чтобы такой продукт существовал, ибо именно он способен воодушевить того или иного человека на некие свершения в жизни, дать ему что-то понять о самом себе. То, что фильм проникнет в душу каждого, кто будет его смотреть, не вызывает никакого сомнения. Вот только поскорее бы были показы у нас. А то уж очень хочется посмотреть еще что-то кроме трейлера.
2 апреля 2015, 12:51
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических. Вот классное кино.. Смотрела его вчера, потрясло до самых кончиков пальцев... Закат жизни, сладостный, и такой хрупкий.. Раз и тебя уже нету... И нужно брать от жизни все что только можно... Вот об этом этот фильм..
2 апреля 2015, 12:51
0
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Красивое кино, красивые эмоции на экране и в зале и внутри каждого из зрителей Не побоюсь этого утверждения, просматривая некоторые сцены впечатлился куда больше, нежели оскароносным Титаником или фильмами о Второй мировой в американской обработке. Британские пенсионеры, посетившие Индию, теперь навсегда в моем сердце. «Отель Мэриголд – лучший из экзотических» - лучшее кино всех времен✊
2 апреля 2015, 12:51
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Мурах, 25/03/2012 - 18:05:30):
Британские пенсионеры, посетившие Индию, теперь навсегда в моем сердце.
Присоединяюсь. Исключительно приятный фильм. На следующий день с большим удовольствием вспоминала реплики героев...
2 апреля 2015, 12:51
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
а что, 5 марта заканчивается прокат? как так? я маму еще не сводила!)✊
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Очень мило. Вспомнилась Индия. Молодым может не так интересно, а пожилым смотреть обязательно!
2 апреля 2015, 12:51
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Андрей
3 августа 2020, 18:34
Оценка
фильм так себе!
6 баллов из 10ти!
но приятно было посмотреть на таких стареньких и таких классных актёров; интересно посмотреть на Индию, но мало, хотелось бы поподробнее и уж больно чистая Индия показана ;))
3 августа 2020, 18:34
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Присоединяюсь. Исключительно приятный фильм. На следующий день с большим удовольствием вспоминала реплики героев...
6 баллов из 10ти!
но приятно было посмотреть на таких стареньких и таких классных актёров; интересно посмотреть на Индию, но мало, хотелось бы поподробнее и уж больно чистая Индия показана ;))
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