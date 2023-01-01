Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель Отель
Киноафиша Фильмы Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических Награды и номинации фильма Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
The Best Exotic Marigold Hotel Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических 2011 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше