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Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
Награды и номинации фильма Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
The Best Exotic Marigold Hotel
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
2011 / США
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6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
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Золотой глобус 2013
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2013
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
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