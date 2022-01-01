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Сахаров
Киноафиша Фильмы Сахаров Сахаров, 1984: актеры и роли
Sakharov Сахаров 1984 / США / Великобритания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Сахаров, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джек Голд Jack Gold
В ролях
Джейсон Робардс Джейсон Робардс Jason Robards Гленда Джексон Гленда Джексон Glenda Jackson Никол Уильямсон Nicol Williamson Фрэнк Финлей Frank Finlay Майкл Брайант Michael Bryant
Одна
Одна
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Главная роль
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