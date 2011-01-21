Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Семейный портрет в черном и белом
1 постер
Киноафиша Фильмы Семейный портрет в черном и белом

Семейный портрет в черном и белом

Family Portrait in Black and White 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Канада / Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 21 января 2011
Дата выхода
21 января 2011 США
Производство Interfilm Productions
Другие названия
Family Portrait in Black and White, Családi kép fekete-fehérben, Portret rodzinny w czerni i bieli, Οικογενειακό πορτρέτο σε άσπρο και μαύρο, Семейный портрет в черном и белом
Режиссер
Юлия Иванова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
