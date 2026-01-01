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Постер фильма Зимнее танго
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Зимнее танго

, 2011
Россия / 18+
Постер фильма Зимнее танго

О фильме

Юля, красива, молода и… совершенно потеряна в жизни. День за днем она играет на аккордеоне в баре одну и ту же Калинку-малинку, а вечерами возвращается в пустую квартиру, где всё давно опостылело. И снова слушает в проигрывателе болезненные аккорды танго – отголоски чужой Любви. Однажды героиня знакомится в баре с Эдиком – владельцем элитного брачного агентства. Практичный бизнесмен тут же углядывает «фишку» в «девушке с аккордеоном» и предлагает Юле работу в Ялте. Устав от рутинных будней и бесконечной зимы, героиня соглашается «уехать в лето». Однако дальше события начинают развиваться совсем не по спланированному Эдиком сценарию – вместо того, чтобы выбрать в невесты заранее «подобранную» Дашу, олигарх очаровывается прелестной аккордеонисткой и решает жениться на ней. Недолго думая, за спиной у Юли Эдик с подельником «продают» девушку «жениху». Оказавшись в безвыходном положении, без документов и поддержки, героиня вынуждена спасаться бегством. Укрываясь от преследователей, она перелезает через забор у нее на пути и попадает… в страшную сказку. Хозяин дома носит демонические маски, прячет от глаз зеркала и, по слухам, «собственноручно закапывает тела убиенных девушек в тайной комнате…»

В ролях

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Алексей Завьялов
Алексей Завьялов
Даниил Белых
Даниил Белых
Михаил Филиппов
Михаил Филиппов
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Егор Рыбаков
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Даша Чаруша
Даша Чаруша
Марк Гречаник
Режиссер Владимир Янощук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

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