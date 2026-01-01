Юля, красива, молода и… совершенно потеряна в жизни. День за днем она играет на аккордеоне в баре одну и ту же Калинку-малинку, а вечерами возвращается в пустую квартиру, где всё давно опостылело. И снова слушает в проигрывателе болезненные аккорды танго – отголоски чужой Любви. Однажды героиня знакомится в баре с Эдиком – владельцем элитного брачного агентства. Практичный бизнесмен тут же углядывает «фишку» в «девушке с аккордеоном» и предлагает Юле работу в Ялте. Устав от рутинных будней и бесконечной зимы, героиня соглашается «уехать в лето». Однако дальше события начинают развиваться совсем не по спланированному Эдиком сценарию – вместо того, чтобы выбрать в невесты заранее «подобранную» Дашу, олигарх очаровывается прелестной аккордеонисткой и решает жениться на ней. Недолго думая, за спиной у Юли Эдик с подельником «продают» девушку «жениху». Оказавшись в безвыходном положении, без документов и поддержки, героиня вынуждена спасаться бегством. Укрываясь от преследователей, она перелезает через забор у нее на пути и попадает… в страшную сказку. Хозяин дома носит демонические маски, прячет от глаз зеркала и, по слухам, «собственноручно закапывает тела убиенных девушек в тайной комнате…»

Развернуть