Красный платочек, 1964

Миками и Исидзука, полицейские детективы в Иокогаме, преследуют наркоторговца. В процессе погони преступника сбивает грузовик, и при этом исчезает портфель, который он имел при себе. Полицейские допрашивают владельца съестной лавки Хираоку, находящегося поблизости, но тот отказывается сотрудничать. Когда Хираока пытается совершить побег из полицейского участка, Миками стреляет и убивает его. Начинается служебное расследование, детективов обвиняют в излишнем давлении на обвиняемого.

Проходит четыре года. Миками работает на строительстве дамбы на севере страны. Он узнает, что его бывший напарник, уволившись из полиции, внезапно разбогател и собирается жениться на дочери Хираоки. Миками возвращается в Иокогаму, чтобы свести счеты с прошлым.