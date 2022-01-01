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Красный платочек
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Akai hankachi

Красный платочек, 1964

1964 / Япония
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Миками и Исидзука, полицейские детективы в Иокогаме, преследуют наркоторговца. В процессе погони преступника сбивает грузовик, и при этом исчезает портфель, который он имел при себе. Полицейские допрашивают владельца съестной лавки Хираоку, находящегося поблизости, но тот отказывается сотрудничать. Когда Хираока пытается совершить побег из полицейского участка, Миками стреляет и убивает его. Начинается служебное расследование, детективов обвиняют в излишнем давлении на обвиняемого.

Проходит четыре года. Миками работает на строительстве дамбы на севере страны. Он узнает, что его бывший напарник, уволившись из полиции, внезапно разбогател и собирается жениться на дочери Хираоки. Миками возвращается в Иокогаму, чтобы свести счеты с прошлым.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 3 января 1964
Режиссер
Тосио Масуда
В ролях
Юдзиро Исихара
Рурико Асаока
Хидеаки Нитани
Нобуо Канэко
Синсуке Ашида
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красный платочек 1 постер
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