Свинец, 2011

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о выходе в прокат 8.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2011 Режиссер Зульфикар Мусаков В ролях Бобур Юлдашев Тимур Мусаков Кристина Таирова Все актеры и съемочная группа

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