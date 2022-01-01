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Киноафиша Фильмы Свинец

Свинец, 2011

2011 / Узбекистан
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Режиссер
Зульфикар Мусаков
В ролях
Бобур Юлдашев
Тимур Мусаков
Кристина Таирова
Все актеры и съемочная группа
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