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Собака Баскервилей
Киноафиша Фильмы Собака Баскервилей Собака Баскервилей, 1983: актеры и роли
The Hound of the Baskervilles Собака Баскервилей 1983 / Великобритания
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Собака Баскервилей, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас Хикокс Douglas Hickox
В ролях
Иэн Ричардсон Ian Richardson Дональд Черчилль Donald Churchill Глайнис Барбер Глайнис Барбер Glynis Barber Брайан Блессид Brian Blessed Элинор Брон Eleanor Bron Денхолм Эллиотт Denholm Elliott
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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