Волны, 1982

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о выходе в прокат 6.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1982 Премьера в мире 28 января 1982 Режиссер Аннет Апон В ролях Элизабет Андерсен Ат Селен Эдвин Де Фриз Все актеры и съемочная группа 1 постер

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