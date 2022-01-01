Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь страха Ночь страха
Киноафиша Фильмы Ночь страха Ночь страха, 2011: актеры и роли
Fright Night Ночь страха 2011 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ночь страха, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Гиллеспи Крэйг Гиллеспи Craig Gillespie
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши