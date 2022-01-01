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Танцуй со мной
Танцуй со мной, 1959: актеры и роли
Come Dance with Me! / Voulez-vous danser avec moi?
Танцуй со мной
1959 / Франция / Италия
6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Танцуй со мной, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Буарон
Michel Boisrond
В ролях
Брижит Бардо
Brigitte Bardot
Анри Видаль
Henri Vidal
Дон Аддамс
Дарио Морено
Darío Moreno
Жорж Декриер
Georges Descrières
Серж Генсбур
Serge Gainsbourg
Джойс Джонсон
Joyce Johnson
Мария Паком
Maria Pacôme
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