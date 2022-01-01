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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина Анна Каренина, 1935: актеры и роли
Anna Karenina Анна Каренина 1935 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Анна Каренина, 1935: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кларенс Браун Clarence Brown
В ролях
Грета Гарбо Грета Гарбо Greta Garbo Фредерик Марч Frederick March Фредди Бартоломью Freddie Bartholomew Морин О’Салливан Maureen O'Sullivan Мэй Робсон May Robson Бэзил Рэтбоун Basil Rathbone Реджинальд Оуэн Reginald Owen Фиби Фостер Phoebe Foster
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