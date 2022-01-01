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Анна Каренина
Анна Каренина, 1935: актеры и роли
Anna Karenina
Анна Каренина
1935 / США
5.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Анна Каренина, 1935: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кларенс Браун
Clarence Brown
В ролях
Грета Гарбо
Greta Garbo
Фредерик Марч
Frederick March
Фредди Бартоломью
Freddie Bartholomew
Морин О’Салливан
Maureen O'Sullivan
Мэй Робсон
May Robson
Бэзил Рэтбоун
Basil Rathbone
Реджинальд Оуэн
Reginald Owen
Фиби Фостер
Phoebe Foster
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