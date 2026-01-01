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Постер фильма Его фото в документах
5.9
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5.9

Его фото в документах

, 1916
His Picture in the Papers
США / комедия / 18+
Постер фильма Его фото в документах
5.9

В ролях

Дуглас Фэрбенкс
Pete Prindle
Жан Темпл
Pearl Prindle
Чарльз Батлер
Cassius Cadwalader
Лоретта Блейк
Christine Cadwalader
Гомер Хант
Melville
Кларенс Хэндисайд
Proteus Prindle
Rene Boucicault
Pansy Prindle
Helena Rupport
Olga
Terry McGovern
Terry McGovern - Referee
Ник Томпсон
Ticket Agent
Режиссер Джон Эмерсон
Сценарист Джон Эмерсон, Анита Лус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 1916
Премьера в мире 13 февраля 1916
Дата выхода
13 февраля 1916 США
Бюджет $42 600
Производство Fine Arts Film Company
Другие названия
His Picture in the Papers, Amour et publicité, Az ő képe az újságokban, En Hustru med Pressens Hjælp, En hustru med pressens hjälp, En Hustru ved Pressens Hjelp, Su retrato en los periódicos

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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