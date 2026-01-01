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5.9
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Его фото в документах
5.9
Его фото в документах
, 1916
His Picture in the Papers
США / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.9
В ролях
Дуглас Фэрбенкс
Pete Prindle
Жан Темпл
Pearl Prindle
Чарльз Батлер
Cassius Cadwalader
Лоретта Блейк
Christine Cadwalader
Гомер Хант
Melville
Кларенс Хэндисайд
Proteus Prindle
Rene Boucicault
Pansy Prindle
Helena Rupport
Olga
Terry McGovern
Terry McGovern - Referee
Ник Томпсон
Ticket Agent
Режиссер
Джон Эмерсон
Сценарист
Джон Эмерсон
,
Анита Лус
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
1916
Премьера в мире
13 февраля 1916
Дата выхода
13 февраля 1916
США
Бюджет
$42 600
Производство
Fine Arts Film Company
Другие названия
His Picture in the Papers, Amour et publicité, Az ő képe az újságokban, En Hustru med Pressens Hjælp, En hustru med pressens hjälp, En Hustru ved Pressens Hjelp, Su retrato en los periódicos
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
12
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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