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Красавица из трущоб Красавица из трущоб
Киноафиша Фильмы Красавица из трущоб Красавица из трущоб, 2012: актеры и роли
Trishna Красавица из трущоб 2012 / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Красавица из трущоб, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Уинтерботтом Майкл Уинтерботтом Michael Winterbottom
В ролях
Фрида Пинто Фрида Пинто Freida Pinto Риз Ахмед Риз Ахмед Riz Ahmed Калки Коечлин Kalki Koechlin Анураг Кашьяп Anurag Kashyap Рошан Сет Roshan Seth Хэриш Хан
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