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Постер фильма Битва при Элдербушском ущелье
Постер фильма Битва при Элдербушском ущелье
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Битва при Элдербушском ущелье

Битва при Элдербушском ущелье

The Battle at Elderbush Gulch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Две осиротевшие девочи приезжают жить на общественную ферму к своему дяде. С собой они ривозя корзинку с двумя щенками внутри. Хозяин фермы запрещает сироткам держать в доме собак и они вынуждены оставить корзинку на улице рядом с домом. Ночью щенки выбираются из корзинки и убегают за пределы деревни. Одна из девочек бежит на их поиски. Неподалеку, племя индейцев устраивает праздник, который предписывает членам племени есть собачье мясо. Сын вождя и его друг отправляются на поиски собак, находят и ловят двух убежавших щенков. Здесь их находит хозяйка собачек и пытается отбить своих питомцев из рук двух взрослых индейцев. В разгар борьбы сына вождя убивает вовремя подоспевший дядя девочки. Известие о смерти сына вождя выводит племя индейцев на тропу войны.
Страна США
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 1913
Премьера в мире 1 декабря 1913
Дата выхода
1 декабря 1913 США
Производство Biograph Company
Другие названия
The Battle of Elderbush Gulch, Die Waisen der Ansiedlung, A Batalha de Elderbusch Gulch, Csata Elderbush Gulchnál, La batalla de Elderbush Gulch, Битва при Элдербушском ущелье
Режиссер
Дэвид Уорк Гриффит
В ролях
Мэй Марш
Лесли Ловеридж
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
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