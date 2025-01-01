Две осиротевшие девочи приезжают жить на общественную ферму к своему дяде. С собой они ривозя корзинку с двумя щенками внутри. Хозяин фермы запрещает сироткам держать в доме собак и они вынуждены оставить корзинку на улице рядом с домом. Ночью щенки выбираются из корзинки и убегают за пределы деревни.
Одна из девочек бежит на их поиски. Неподалеку, племя индейцев устраивает праздник, который предписывает членам племени есть собачье мясо. Сын вождя и его друг отправляются на поиски собак, находят и ловят двух убежавших щенков. Здесь их находит хозяйка собачек и пытается отбить своих питомцев из рук двух взрослых индейцев. В разгар борьбы сына вождя убивает вовремя подоспевший дядя девочки. Известие о смерти сына вождя выводит племя индейцев на тропу войны.
СтранаСША
Продолжительность29 минут
Год выпуска1913
Премьера в мире1 декабря 1913
Дата выхода
1 декабря 1913
США
ПроизводствоBiograph Company
Другие названия
The Battle of Elderbush Gulch, Die Waisen der Ansiedlung, A Batalha de Elderbusch Gulch, Csata Elderbush Gulchnál, La batalla de Elderbush Gulch, Битва при Элдербушском ущелье