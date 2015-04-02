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Джунгли Джунгли
Киноафиша Фильмы Джунгли Отзывы о фильме «Джунгли»
The Jungle Джунгли 1914 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Джунгли»

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Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Я лучше сам посмотрю, а насчет Брежневой возможно ты и прав. Но там же Светлаков✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
я не знаю чего в этом фильме плохого такого что вам не понравилось если вы дебилы то да

фильм офигенный мне 11 лет и я вообще в ауте мне очень понравилось я советую сходить на фильм джунгли потомучто это самая смешная комедия как и елки ❗️ я ходила с подругой мы ржали как могли потому что это клёвый фильм зал был полностью заполнен людьми и в конце все хлопали не слушайте этих лицемеров советую идите смотрите вы не пожалеет!✊ ✊

спосибо создателям елки мне очень понравилось!😂 😂 😂 😂 😂 ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
и вообщето актёры играют офигенно✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
фильм для детей возврастом 10 - 16 лет

мне фильм понравился но не очень

сюжет скучный

если вам более 16 лет то не идите на этот фильм думала комедия а оказалось что нет

режесёр мог бы и что то поинтереснее придумать !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
ПРЕКРАСНЫЙ ФИЛЬМ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Может я чего-то не поняла, но при чем здесь Светлаков и Брежнева? Это совершенно другой фильм. И я собираюсь на него идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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