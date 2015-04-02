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Джунгли
Отзывы о фильме «Джунгли»
The Jungle
Джунгли
1914 / США
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
Я лучше сам посмотрю, а насчет Брежневой возможно ты и прав. Но там же Светлаков✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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джунгли
2 апреля 2015, 12:51
я не знаю чего в этом фильме плохого такого что вам не понравилось если вы дебилы то да
фильм офигенный мне 11 лет и я вообще в ауте мне очень понравилось я советую сходить на фильм джунгли потомучто это самая смешная комедия как и елки ❗️ я ходила с подругой мы ржали как могли потому что это клёвый фильм зал был полностью заполнен людьми и в конце все хлопали не слушайте этих лицемеров советую идите смотрите вы не пожалеет!✊ ✊
спосибо создателям елки мне очень понравилось!😂 😂 😂 😂 😂 ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
джунгли
2 апреля 2015, 12:51
и вообщето актёры играют офигенно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
джунгли
2 апреля 2015, 12:51
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
джунгли
2 апреля 2015, 12:51
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
джунгли
2 апреля 2015, 12:51
фильм для детей возврастом 10 - 16 лет
мне фильм понравился но не очень
сюжет скучный
если вам более 16 лет то не идите на этот фильм думала комедия а оказалось что нет
режесёр мог бы и что то поинтереснее придумать !
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
ПРЕКРАСНЫЙ ФИЛЬМ!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Может я чего-то не поняла, но при чем здесь Светлаков и Брежнева? Это совершенно другой фильм. И я собираюсь на него идти.
2 апреля 2015, 12:51
0
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фильм офигенный мне 11 лет и я вообще в ауте мне очень понравилось я советую сходить на фильм джунгли потомучто это самая смешная комедия как и елки ❗️ я ходила с подругой мы ржали как могли потому что это клёвый фильм зал был полностью заполнен людьми и в конце все хлопали не слушайте этих лицемеров советую идите смотрите вы не пожалеет!✊ ✊
спосибо создателям елки мне очень понравилось!😂 😂 😂 😂 😂 ✊ ✊ ✊
мне фильм понравился но не очень
сюжет скучный
если вам более 16 лет то не идите на этот фильм думала комедия а оказалось что нет
режесёр мог бы и что то поинтереснее придумать !
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