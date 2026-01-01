Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет

Не открывайте эти приложения, пока заряжаете телефон — иначе превратится в кирпич: лучше вообще его выключить

Существует лишь один способ защититься от мошенников: эксперт-безопасник разложил все по полочкам

Новая «Соло прокачка» с K-Pop звездой в роли Джин-Ву на подходе, но есть проблема: в России не покажут даже пираты

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Юра, да не тот: в топ-5 лучших российских фильмов – ни одного с Борисовым, зато №5 – в стиле Данелии (и Спилберга!)

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