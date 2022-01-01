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Киноафиша Фильмы Путь Путь, 2010: актеры и роли
The Way Путь 2010 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Путь, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмилио Эстевес Emilio Estevez
В ролях
Эмилио Эстевес Emilio Estevez Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Дебора Кара Ангер Дебора Кара Ангер Deborah Kara Unger Жоаким ди Алмейда Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida Чеки Карио Чеки Карио Tchéky Karyo Джеймс Несбитт Джеймс Несбитт James Nesbitt Спенсер Гаррет Spencer Garrett Анхела Молина Ángela Molina Йорик ван Вагенинген Йорик ван Вагенинген Yorick van Wageningen
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