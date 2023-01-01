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Черный дрозд Черный дрозд
Киноафиша Фильмы Черный дрозд Награды и номинации фильма Черный дрозд
Deadfall Черный дрозд 2012 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Награды и номинации фильма Черный дрозд

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2012 Кинофестиваль в Торонто 2012
Лучший канадский фильм режиссера-дебютанта
Победитель
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