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Смурфики
Смурфики, 2011: актеры и роли
The Smurfs
Смурфики
2011 / США / Бельгия
Трейлер
7.4
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 5.4
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Смурфики, 2011: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Раджа Госнелл
Raja Gosnell
В ролях
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Джейма Мейс
Jayma Mays
Хэнк Азария
Hank Azaria
Кэти Перри
Katy Perry
Алан Камминг
Alan Cumming
Пол Рубенс
Paul Reubens
Кенан Томпсон
Kenan Thompson
Б.Дж. Новак
B.J. Novak
София Вергара
Sofia Vergara
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Джордж Лопес
George Lopez
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