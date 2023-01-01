Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смурфики Смурфики
Киноафиша Фильмы Смурфики Смурфики, 2011: актеры и роли
The Smurfs Смурфики 2011 / США / Бельгия
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Смурфики, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Раджа Госнелл Раджа Госнелл Raja Gosnell
В ролях
Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Джейма Мейс Джейма Мейс Jayma Mays Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Кэти Перри Кэти Перри Katy Perry Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Пол Рубенс Paul Reubens Кенан Томпсон Кенан Томпсон Kenan Thompson Б.Дж. Новак Б.Дж. Новак B.J. Novak София Вергара София Вергара Sofia Vergara Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Джордж Лопес Джордж Лопес George Lopez
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App