Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старая, старая сказка Старая, старая сказка
Киноафиша Фильмы Старая, старая сказка Старая, старая сказка, 1968: актеры и роли
Старая, старая сказка 1968 / СССР
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Старая, старая сказка, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Надежда Кошеверова Надежда Кошеверова
В ролях
Олег Даль Олег Даль Марина Неелова Марина Неелова Владимир Этуш Владимир Этуш Георгий Вицин Георгий Вицин Георгий Штиль Георгий Штиль Игорь Дмитриев Игорь Дмитриев Виктор Перевалов Вера Титова Борис Лескин Анатолий Королькевич Лев Лемке Александр Орлов Анатолий Абрамов Константин Злобин Konstantin Zlobin Владимир Костин Леонард Тубелевич О.Линд Николай Кузьмин Георгий Вицин Георгий Вицин
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Приложение киноафиши