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Гешер Гешер
Киноафиша Фильмы Гешер Гешер, 2010: актеры и роли
Gesher Гешер 2010 / Иран
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Гешер, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вахид Вакилифар
В ролях
Абдолрассул Дарьяпейма Хоссейн Фарзи-заде Гобад Рахманинассаб
Одна
Одна
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