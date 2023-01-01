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Правда о мужчинах
Правда о мужчинах, 2010: актеры и роли
Sandheden om mænd
Правда о мужчинах
2010 / Дания
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Правда о мужчинах, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Арсель
Nikolaj Arcel
В ролях
Туре Линдхардт
Thure Lindhardt
Тува Новотны
Tuva Novotny
Розалинд Мюнстер
Rosalinde Mynster
Ганс Хенрик Вётманн
Hans Henrik Voetmann
Мэдс Ретер
Синье Эгхольм Олсен
Signe Egholm Olsen
Карен-Лиза Мюнстер
Karen-Lise Mynster
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Переводчик
Рецензия
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