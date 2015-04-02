Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гавр
Отзывы о фильме «Гавр»
Le Havre
Гавр
2011 / Германия / Финляндия / Франция
Трейлер
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Гавр»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм не выходит у меня из головы уже неделю. Я вспоминаю бесконечно добрых, простых и искренних героев и мне хочется к ним, туда, в Гавр. Прогуляться по кварталам, пропустить стаканчик в местном баре, погладить чудную собаку Лайку, и если повезет, посмотреть выступление Литтл Боба.
Язык Каурисмяки необычен. Стилистика фильма сбила с толку, то ли 70-е, то ли 60-е прошлого века, а может и 50-е. Картинка спокойная, неяркая, действие неспешное. Персонажи не отличались красноречием и вообще были немногословны. Но этот минимализм притягивал и интриговал не меньше, чем зубодробительный экшен.
Гавр - первый фильм этот режиссера, который я посмотрела, и несколько минут потребовалось, чтобы освоиться, было странновато, но зато потом я наслаждалась фильмом, кайфовала, он пролетел до обидного быстро, и хотелось продолжения.
История невозможно позитивная и невероятная, сказочная. Но это позитив с комком в горле.
И еще, интересная фишка: камера очень внимательна к обуви. Герой зарабатывает тем, что чистит ботинки, мимо него проходят люди, и и многие в кроссовках, кедах и т.п. И как-то это неправильно, а за героя грустно.
10!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Язык Каурисмяки необычен. Стилистика фильма сбила с толку, то ли 70-е, то ли 60-е прошлого века, а может и 50-е. Картинка спокойная, неяркая, действие неспешное. Персонажи не отличались красноречием и вообще были немногословны. Но этот минимализм притягивал и интриговал не меньше, чем зубодробительный экшен.
Гавр - первый фильм этот режиссера, который я посмотрела, и несколько минут потребовалось, чтобы освоиться, было странновато, но зато потом я наслаждалась фильмом, кайфовала, он пролетел до обидного быстро, и хотелось продолжения.
История невозможно позитивная и невероятная, сказочная. Но это позитив с комком в горле.
И еще, интересная фишка: камера очень внимательна к обуви. Герой зарабатывает тем, что чистит ботинки, мимо него проходят люди, и и многие в кроссовках, кедах и т.п. И как-то это неправильно, а за героя грустно.
10!
Авторизация по e-mail