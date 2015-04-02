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Гавр Гавр
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Le Havre Гавр 2011 / Германия / Финляндия / Франция
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Гавр»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм не выходит у меня из головы уже неделю. Я вспоминаю бесконечно добрых, простых и искренних героев и мне хочется к ним, туда, в Гавр. Прогуляться по кварталам, пропустить стаканчик в местном баре, погладить чудную собаку Лайку, и если повезет, посмотреть выступление Литтл Боба.

Язык Каурисмяки необычен. Стилистика фильма сбила с толку, то ли 70-е, то ли 60-е прошлого века, а может и 50-е. Картинка спокойная, неяркая, действие неспешное. Персонажи не отличались красноречием и вообще были немногословны. Но этот минимализм притягивал и интриговал не меньше, чем зубодробительный экшен.

Гавр - первый фильм этот режиссера, который я посмотрела, и несколько минут потребовалось, чтобы освоиться, было странновато, но зато потом я наслаждалась фильмом, кайфовала, он пролетел до обидного быстро, и хотелось продолжения.

История невозможно позитивная и невероятная, сказочная. Но это позитив с комком в горле.

И еще, интересная фишка: камера очень внимательна к обуви. Герой зарабатывает тем, что чистит ботинки, мимо него проходят люди, и и многие в кроссовках, кедах и т.п. И как-то это неправильно, а за героя грустно.

10!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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