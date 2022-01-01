Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Светлячок
Киноафиша Фильмы Светлячок Светлячок, 2001: актеры и роли
Hotaru Светлячок 2001 / Япония
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Светлячок, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ясуо Фурухата Yasuo Furuhata
В ролях
Кэн Такакура Ken Takakura Юко Танака Yūko Tanaka Исао Натсуяги Isao Natsuyagi Рюудзи Харада Таками Мизухаши Аяко Кобаяши Киити Накаи Хисаси Игава Hisashi Igawa Нэндзи Кобаяси Nenji Kobayashi Томоко Нараока
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши