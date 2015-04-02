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Великий Майкл Шэннон сыграл у израильтянина Ариэля Вромена одну из лучших ролей убийц в одном из лучших фильмов об убийцах. Сдержанно-отстраненно, благодаря дистанции виртуозно сохраняя масштаб, Вромен переносит на экран шизоидно-фантасмагорическую историю Ричарда Куклински, входящего в число наиболее известных киллеров Америки. Потомок польских и ирландских иммигрантов, он провел детство в аду: когда Ричарду было пять, отец до смерти забил его брата и безнаказанно выбросил в лестничный пролет.…