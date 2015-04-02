Великий Майкл Шэннон сыграл у израильтянина Ариэля Вромена одну из лучших ролей убийц в одном из лучших фильмов об убийцах. Сдержанно-отстраненно, благодаря дистанции виртуозно сохраняя масштаб, Вромен переносит на экран шизоидно-фантасмагорическую историю Ричарда Куклински, входящего в число наиболее известных киллеров Америки. Потомок польских и ирландских иммигрантов, он провел детство в аду: когда Ричарду было пять, отец до смерти забил его брата и безнаказанно выбросил в лестничный пролет.…
Шэннон крут, Крис Эванс в роли Мистера Фризи хорош, Франко мелькнул симпатично.
Лиотта в роли, ессно, босса преступного.
Музыка что надо, давит. Картинка холодная.
Больше всего, конечно, Шэннон, он огромен просто.
не, надо срочно на солнышко, на травку (в хорошем смысле)✊
Дивидишки в продаже.
Движуха начинается с появлением Эванса. Интересно смотреть, чувак буквально кайфует от работы. Цианид, морозильнички, пилы-ванны.
Цитата (peacefrog, 22/08/2013 - 02:27:22):эти трое так злобно на него на суде смотрят и презирают
Наверное, газет не читали не разу, и вся страшная правда им открылась только в зале суда✊
А скорее всего, злились из-за кончины своей сладкой жизни; кто теперь её оплачивать будет, зарабатывать придётся самим. Жена продуманная такая дурочка.
Цитата (peacefrog, 22/08/2013 - 02:27:22):Больше всего мне тут котэ понравился который бутер схомячил
за котэ я сильно на Куклински обиделать. Нашел объект для тестирования... Но он ещё в детстве щеночков мучил, судя по фильму. Вот так вот, начинается со щеночков, а заканчивается котэ. А истоки жестокости, выходит, в жопонадирательстве, которое ему отец устраивал.
Так я об этом же, самим придется что-то делать. За пять минут не напишешь. Да и что женушка может написать? Она же типа ничего не знала и не замечала. Ей когда про порностудию сообщили, она только ресницами похлопала и всё. Да видно было, что никто из их знакомых её байки про мужнины финансовые операции всерьез не воспринимал.
Цитата (peacefrog, 22/08/2013 - 23:22:41):Котейка кстати майонез (или что там на бутере было) с цианидом жрать бы не стал
Куклински наверняка этого не знал. Но сам факт: так использовать котика ✊
А вы продолжайте, продолжайте, мне понравилось. Публикуйте на сайте отрывками. Так и до Эл Джеймс доберетесь.✊
О да. Особенно абзац про выведение пятен, я его скопировала в папку "полезные советы".
Эмоций добавить, и ваще будет хорошо. Чтобы картинка перед глазами была как живая. Словно она с подружкой болтает, с подробностями и чуть приукрашивая, или ведёт дневник, чтобы откровенно и интимно.
И ещё, я думаю, что если дамочка подозрениями мучается, то побежит непременно в салон красоты, марафет наводить, а это же целое приключение; и потом примется готовить ужин, здесь тоже можно развернуться, что, как, из чего.
Вот тут, например, помимо всего прочего есть ещё отличный рецепт булочек с корицей✊ .
как говорил прощаясь, друг Керуака, Дин Мориарти, - "главное, не забывай писать"...
Кастинг, это отдельное слово в этом фильме. Вайнона Райдер, бесподобна, я действительно знаю таких женщин. Шеннон - актер лета я считаю. 9\10 смело
✊ ✊
Опять же , нужно понимать их психо-наркологическое состояние, домохозяек америки я имею ввиду. Прозак + алкогололь, и вобще можно всю жизнь прожить в стране Гарри Потера✊ ✊
Да вы зайдите на какие нибудь литературные сайты, там писателей десятки тысяч, там прямо кишит ими. Невольно задумаешься, как от туда, из этой пролетарской ямы, можно до Эл Джеймс дописаться.. Так что пишут больше чем в Америке, только никто это не читает, потому что это еще надо уметь продать! Но тут уже вступают в силу другие обстоятельства. Как минимум мое любимое, я вам уже говорил о нем, это бесплатное скачивание всего на свете в РФ. Вот и не печатают новых авторов почти, ведь кто их купит? Собянин тут вам ребята не виноват. Вот если бы он повесил на Красной Площади пару комерсов из Торентов, тогда может и изменил бы что то. Но тут сразу другая проблема, а как бы например мы MUD посмотрели? Ведь наши прокатчики такие фильмы не завозят. А почему? А потому что быдло-масса, требует Человека Паука, потому разучились думать. А почему разучились думать? Наверное потому что тех кто много думал с 1917 по 1953 расстреляли. А тех кого нет, расплодились, купили планшеты и качают, качают, качают... Вот как, от Сталина, до плохой литературы, один шаг✊
Никакие индейцы не захватывали Москву. Орда жила всегда рядом с городами, в нее входили и славяне. ✊ Вобще существует мнение, весьма обоснованное, что не было никакого Ига, было совместное проживание. Но то есть, тоже самое, что приехав в Москву сейчас, человек из Швеции, может подумать что Москва захвачена Узбеками, Киргизами и так далее. Никакие конные варвары, не могли пройти 10000-15000км с боями и обозами, сжигая десятки городов.(сейчас без смеха и не взглянуть на бывшую могущественную империю Татаро-Монголия) Они просто жили тут всегда, и участвовали в "переделе собственности" князей. Вполне возможно что и Батый был славянской, даже можно сказать казакской наружности, "гражданин" Руси. Книги того времени, скорее всего все равно бы не дожили до нас. Зато дожили карты географические, при чем Западных географов в основном, так вот там, территория от Китая до Прибалтики, была обозначена либо как Тартария, или Гранд Тартария, при чем даты этих карт, на 100 лет раньше и на 300 лет позже даты существования Ига. То есть Иго было и есть по мнению всех тех современников. А источники, которыми заполняют многие современные учебники по Истории, во многом фольклор.
Но больше всего мне нравится, что Сталин "кормил прилично" . Да действительно, это полностью меняет представление о нем. Но уже более документальные факты,говорят к сожалению, что в периоды гражданской, первой и второй мировой, репрессий, было перебито две трети всего думающего, и образованного населения, что не могло сказаться на сегодняшней ситуации, с креативным пластом.
Группы кинотеатров и так сейчас покупают кино во многом самостоятельно. Я их и имею ввиду. Уверен в ближайшие пять лет, ничего существенного в репертуаре не изменится, а скорее даже ухудшиться. ✊
Это все легенды Василия Яна. Если так уж серьезно посмотреть на эти вопросы, то мое мнение Иго, это какой то забавный миф, которым пугали Папу Римского. Ну не могли совершенно дикие придурки, у которых даже железа то и не было, четыреста лет всех вскрывать на просторах Евразии, и совершенно ничего не оставить после себя, ни письменности, не фольклора, ни памятников, ни городов, ни хе-ра. Не было их как будто. И кстати если на старых иконах посмотреть на рожи Татар (как вы их называете), то и в Куликовской битве, и в других сражениях, их лица со обоих сторон слаянские, хохолки как у казаков Запорожских, и стяги с изображением Христа (внимание!) у обеих команд, почему то). Да потому что были они как бараны дикие, и такими и остались, реально они занимались двумя вещами: разводили коней (скот) и выполняли роль наемного войска. Жили возле городов, на бескрайних просторах нашей родины ✊
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