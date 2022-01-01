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Голубая волна Голубая волна
Киноафиша Фильмы Голубая волна Голубая волна, 2002: актеры и роли
Blue Crush Голубая волна 2002 / США / Германия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Голубая волна, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стокуэлл Джон Стокуэлл John Stockwell
В ролях
Кейт Босуорт Кейт Босуорт Kate Bosworth Мэттью Дэвис Мэттью Дэвис Matthew Davies Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Сано Лэйк Sanoe Lake Мика Бурем Мика Бурем Mika Boorem Крис Талоа Chris Taloa Кала Александер Kala Alexander
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