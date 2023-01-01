Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нет мужчин – нет проблем
Нет мужчин – нет проблем, 2011: актеры и роли
Without Men
Нет мужчин – нет проблем
2011 / США
Трейлер
3.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Нет мужчин – нет проблем, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Габриела Тальявини
Gabriela Tagliavini
В ролях
Ева Лонгория
Eva Longoria
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Оскар Нуньес
Oscar Nuñez
Мария Кончита Алонсо
María Conchita Alonso
Ивет Йэтс
Yvette Yates
Кейт дель Кастильо
Kate del Castillo
Пол Родригес
Paul Rodriguez
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Бузова предпочитает этот российский курорт любым заграничным: вы его тоже обожаете
Ширвиндт с молодой женой выглядят словно дедушка с внучкой: убедитесь сами
Преображение Марии Порошиной ошарашило публику: понравится не каждому
Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)
Молодой ДиКаприо: ни за что не узнаете Юру Борисова на фото до того, как он стал популярен
Один русский, другой — иностранец: Дана Борисова крутит романы сразу с двумя мужчинами
Такого мужчины недостойна: жена Винокура понравится не всем, а он прожил с ней 49 лет
Суд над Пугачевой принял неожиданный поворот: кто бы мог подумать, что этим кончится
Скворцов из «Литейного» бросил двоих детей: они выросли копиями отца
Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину
Роскошь не по карману: от доходов Ирины Безруковой в ужасе даже пенсионеры
Заслуженная кинобабушка в молодости сводила мужчин с ума: осторожно, не влюбитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить