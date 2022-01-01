Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нет мужчин – нет проблем Нет мужчин – нет проблем
Киноафиша Фильмы Нет мужчин – нет проблем Отзывы о фильме «Нет мужчин – нет проблем»
Without Men Нет мужчин – нет проблем 2011 / США
3.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Нет мужчин – нет проблем»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сердце пармы
Сердце пармы 79 комментариев
Стримеры
Стримеры 1 комментарий
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки 11 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Слон
Слон
2022, Россия, триллер, драма
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Related video
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши