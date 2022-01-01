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Телеграфист
Киноафиша Фильмы Телеграфист Телеграфист, 1993: актеры и роли
Telegrafisten Телеграфист 1993 / Дания / Норвегия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Телеграфист, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Густавсон Erik Gustavson
В ролях
Бьёрн Флоберг Bjørn Floberg Мари Ричардсон April Richardson Ярл Кулле Jarl Kulle Оле Эрнст Ole Ernst Хьерсти Холмен Бьорн Сундквист Bjørn Sundquist Элизабет Сэнд Свейн Стурла Хунгнес
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