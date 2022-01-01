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Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Киноафиша Фильмы Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Отзывы о мультфильме «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»
Ernest and Celestine Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя 2012 / Франция / Бельгия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о мультфильме «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»

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