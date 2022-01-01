Наша рецензия

Главное достоинство «Зеленого Фонаря» – в том, что на него уже не нужно снимать пародию: он идеально автопародиен. Таким образом, это кино изготовлено сразу для двух видов целевой аудитории: для тех, кто готов смотреть нечто подобное на полном серьезе, и для тех, кто предпочитает посмеяться над авторами чего-то подобного, а не вместе с ними. Братья Уэйанс, братья Цукер и Фридберг с Зельцером могут расслабиться: здесь всю работу уже сделали за них. Поначалу ничто не предвещает…