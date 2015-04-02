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В старые добрые времена все было просто и бесхитростно: заходишь ты, допустим, в банк или в ювелирную лавку, причем не один, а со своими лучшими друзьями – Смитом и Вессоном, и хозяева банка или, допустим, ювелирной лавки сами с радостью отдают тебе всё, чего ни попросишь. Теперь не то. Теперь, прибыв, скажем, на Манхэттен, ты вылезаешь на карниз двадцать первого этажа отеля «Рузвельт», по этому карнизу разгуливаешь и переговариваешься через окно с теми, кто увещевает тебя залезть обратно.…