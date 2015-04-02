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На грани На грани
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Men on the ledge На грани 2012 / США
7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «На грани»

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Наша рецензия

В старые добрые времена все было просто и бесхитростно: заходишь ты, допустим, в банк или в ювелирную лавку, причем не один, а со своими лучшими друзьями – Смитом и Вессоном, и хозяева банка или, допустим, ювелирной лавки сами с радостью отдают тебе всё, чего ни попросишь. Теперь не то. Теперь, прибыв, скажем, на Манхэттен, ты вылезаешь на карниз двадцать первого этажа отеля «Рузвельт», по этому карнизу разгуливаешь и переговариваешься через окно с теми, кто увещевает тебя залезть обратно.…

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Сафар 2 апреля 2015, 12:51
Со скольки лет смотреть можно?

✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zanti 2 апреля 2015, 12:51
Полнейшая банальщина. Скучно, глупо, долго и запомнить нечего. Не рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
весь фильм глазела на сексапильную брюнетку в паре с Беллом (все, на что здесь и можно по сути посмотреть, если совсем делать нечего), скучала от сцен Уорингтона в амплуа "все как обычно" с Бэнкс (первые кадры с ней были обманным маневром, дальше было одно сплошное пафосное занудство).. ну а в конце от души поржала в стиле "че это было???".



господи какой глупый-глупый-глупый фильм. фу.



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
В фильме много нестыковок и нереалек :)

Достатчно предсказуем и ничего нового мы тут не увидим.

Многие комедийные моменты как бы не в тему.



Но в целом смотрится захватывающе, с интересом, и доброй иронией.✊

Смотреть можно, но домашний вариант вполне сойдет.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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