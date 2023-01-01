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Ария
Ария, 1987: актеры и роли
Aria
Ария
1987 / Великобритания
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Ария, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
Джульен Темпл
Julien Temple
Билл Брайден
Bill Bryden
Кен Расселл
Ken Russell
Брюс Бересфорд
Bruce Beresford
В ролях
Тереза Расселл
Theresa Russell
Стефани Лэйн
Рой Хайатт
Рут Холлидэй
Артур Кокс
Arthur Cox
Дэннис Холмс
Dennis Holmes
Пол Брайтвелл
Paul Brightwell
Крис Хантер
Chris Hunter
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
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Переводчик
Рецензия
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