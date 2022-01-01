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Я, Алекс Кросс Я, Алекс Кросс
Киноафиша Фильмы Я, Алекс Кросс Я, Алекс Кросс, 2012: актеры и роли
Alex Cross Я, Алекс Кросс 2012 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Я, Алекс Кросс, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Коэн Роб Коэн Rob Cohen
В ролях
Жан Рено Жан Рено Jean Reno Тайлер Перри Тайлер Перри Tyler Perry Мэттью Фокс Мэттью Фокс Matthew Fox Эдвард Бернс Эдвард Бернс Edward Burns Рэйчел Николс Рэйчел Николс Rachel Nichols Сисели Тайсон Cicely Tyson Чэд Линдберг Чэд Линдберг Chad Lindberg
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