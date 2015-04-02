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Я, Алекс Кросс Я, Алекс Кросс
Киноафиша Фильмы Я, Алекс Кросс Отзывы о фильме «Я, Алекс Кросс»
Alex Cross Я, Алекс Кросс 2012 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Я, Алекс Кросс»

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Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет неплохой,но фильм в целом не приглянулся✌️

Актёры не понравились, что-ли?Хотя Фокс неплох и необычен,даже не узнал его✊

Но средний фильм одному вытаскивать-неблагодарное дело.

5\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Редкостная какашка! С чего я взяла что Роб Коэн крутой режиссер непонятно, глянула фильмографию, ниче такого он и не снял, с кем то спутала ✊ Жалко что завалили картину, в основном кошмарной актерской игрой и операторской работой (ни одной драки не видно, слишком близко, все трясется - смазывается). Сама то история могла получиться интересной, предыдущие "И пришел паук" и "Целуя девушек" из этой же серии с Морганом Фрименом вполне добротное такое домашнее кино, а тут дешевка и сплошной плагиат ✊ Сам Алекс Кросс совсем невыразительный вышел, толстяк со значком косит под Шерлока Холмса.

Если бы не Мэттью Фокс, неожиданно хорошо перевоплотившийся из доброго доктора (Lost) в лысого маньяка, то✊ Вот бы ему еще с фильмом нормальным подвезло..

P.S. В который раз убеждаюсь в правдивости рейтинга на томатах.

За Мэтта 2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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