В оригинале нет, конечно же, никакой «Порочной страсти», ибо подобные названия годятся, скорее, в сегменте «видео для взрослых». В оригинале – Arbitrage, что означает, собственно, даже не «арбитраж», которого здесь тоже нет и в помине, а «скупку и продажу ценных бумаг». Про скупку и продажу дебютировавший в полнометражном игровом кино Николас Джареки (или, если быть ближе к оригинальному – польскому – звучанию, Джарецки),…
Главгерой спорный, конечно, но негатива не вызвал. Да и какой может быть негатив, если, во-первых, он такой лапа, а во-вторых, виновником всех бед героя является, вы не поверите, российское Правительство? Наш человек!
Фильм довольно напряженный, но это не триллер, скорее, драма.
Картинка олдскульная, приятная глазу, интригующая музыка Клиффа Мартинеза и очень приличная игра Гира, который держит и тянет на себе весь фильм. Мне понравилось очень, хотя к Гиру я вообще-то равнодушна и фильмы с ним обычно пропускаю.
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