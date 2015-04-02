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Порочная страсть Порочная страсть
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Arbitrage Порочная страсть 2012 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Порочная страсть»

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Наша рецензия

В оригинале нет, конечно же, никакой «Порочной страсти», ибо подобные названия годятся, скорее, в сегменте «видео для взрослых». В оригинале – Arbitrage, что означает, собственно, даже не «арбитраж», которого здесь тоже нет и в помине, а «скупку и продажу ценных бумаг». Про скупку и продажу дебютировавший в полнометражном игровом кино Николас Джареки (или, если быть ближе к оригинальному – польскому – звучанию, Джарецки),…

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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ух ты! По трейлеру - смесь Уолл Стрит:деньги не спят и Идеального убийства с Майклом Дугласом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Совсем не совпало мое впечатление от фильма и от главгероя с тем, что написано в анонсе.

Главгерой спорный, конечно, но негатива не вызвал. Да и какой может быть негатив, если, во-первых, он такой лапа, а во-вторых, виновником всех бед героя является, вы не поверите, российское Правительство? Наш человек!

Фильм довольно напряженный, но это не триллер, скорее, драма.

Картинка олдскульная, приятная глазу, интригующая музыка Клиффа Мартинеза и очень приличная игра Гира, который держит и тянет на себе весь фильм. Мне понравилось очень, хотя к Гиру я вообще-то равнодушна и фильмы с ним обычно пропускаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Оч интересно.... иду
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Крепкая Драма - поставлю 8,5\10. Я прочувствовал, мне кажется, каждого персонажа. Еще раз замечу - "краткость ,сестра таланта".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
T1horn 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, неглупое, захватывющее кино. 8-9/10. Нет "хороших" и "плохих" картонных персонажей и это правильно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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