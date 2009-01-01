Оковы

, 2009
Pouta
Чехия, Словакия / триллер / 18+
1982 год. Антонин Руснак работает лейтенантом StB (чехословацкий аналог КГБ). Он неприметный мужчина, маленький, лысый, плохо одевающийся, слушающий ужасную музыку. Он — из тех, над кем в школе издевались, кого дразнили, кого били, над кем смеялись. Но сейчас Антонин работает в могущественной организации и обладает полной властью над людьми. Вместе со своим коллегой он «обрабатывает» чешских диссидентов: врачей, писателей, ученых.

Задача Антонина Руснака сломать людей, заставить их сотрудничать с StB или покинуть страну. Сейчас их главная цель — врач Томаш Сикора. Выясняется, что Томаш Сикора завел себе любовницу, которая работает крановщицей на заводе. И в какой-то момент лейтенант Руснак понимает, что он должен овладеть этой женщиной. Она должна стать его. Руководство лейтенанта Руснака начинает слежку и за своим сотрудником, опасаясь, что тот сошел с ума. Но лейтенанту Руснаку не страшно ничего, он знает, что он умнее и хитрее всех. Что он — настоящий властитель этого мира.

В ролях

Ондржей Малый
Мартин Фингер
Лубош Веселый
Лукаш Латинак
Барбора Милотова
Ивана Углиржова
Режиссер Радим Шпачек
Сценарист Ondrej Stindl
Композитор Tomás Vtípil
Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 11 октября 2010
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
22 апреля 2011 США
4 февраля 2010 Чехия
Сборы в мире $71 105
Производство Bionaut, Ceská Televize, ALEF Film & Media Group
Другие названия
Pouta, Walking Too Fast, Túl gyors séta, Związani, Оковы

7.0
7 IMDb

