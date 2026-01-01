ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

Продолжительность: 1 час 37 минут

СРЕДНЕЙ ПРОЖАРКИ /MEDIUM RARE

Великобритания, 2007, 14 минуты

Режиссер Стефан Стакерт

Ночное повествование о страсти и желании, которые вспыхивают на фоне сказочного городского пейзажа. Карл – типичный неудачник, жертва, он из той категории мужчин, для которых судьба уготовила так немного удачи. Но встреча с богатой и прекрасной незнакомкой, кажется, готова всё изменить.

ДЕТИ МОГУТ ЛЕТАТЬ /KIDS MIGHT FLY

Великобритания, 2009, 7 минут

Режиссер Алекс Тейлор

Документальная лента о жизни подростков восточной части Лондона. Эссекс играет кантри и поёт ковбойские песни о любви, у Кармен есть поющая собака, а мальчишки имеют странную склонность к коллекционированию костей. В центре этого круговорота история Даниэль, которая однажды пыталась покончить жизнь самоубийством, но в последний момент сумела найти утешение в истории «Свинья счастья».

КОСТЯНОЕ ПЕРО /BONEFEATHER

Канада, 2009, 5 минут

Режиссер Натан Гиллис, Келлум Патерсон

В лесу из вельвета и фетра, Костяное Перо и его сосед нарушают утреннее спокойствие своими отвратительными песнопениями. Они готовы остановиться лишь ради прекрасной дамы, которая наблюдает за ними, но только для того, чтобы исполнить свои лучшие танцы.

ПОТЕРЯВШЕЕСЯ СУЩЕСТВО /THE LOST THING

Австралия, 2010, 15 минут

Режиссеры Шон Тан и Эндрью Руэманн

Приз за лучшую короткометражную анимационную ленту Oscar 2011

Однажды, прогуливаясь по пляжу, мальчик натыкается на нечто невообразимое. Конструкция, состоящая из самых фантастических частей, не подходит ни под одно из существующих определений. Она огромная, живая, забытая всеми и вся, но при этом невероятно дружелюбная.

АБРИКОС /APRICOTА

встралия, 2009, 11 минут

Режиссер Бен Брайанд

Романтичная драма с легким оттенком ностальгии. Двое, на первый взгляд находящиеся на свидании вслепую, оказываются не такими уж незнакомыми людьми…Г

ДЕ Я БЫЛ ВСЮ ТВОЮ ЖИЗНЬ? /WHERE HAVE I BEEN ALL YOUR LIFE?

Великобритания, 2007, 20 минут

Режиссер Джим Филд Смит

Невинное расследование Лайама открывает серию тёмных секретов в казалось бы тихом загородном районе.

MONOGRENADE – СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ /MONOGRENADE – CE SOIR

Канада, 2009, 3 минуты

Режиссер Кристоф Коллетт

Клип монреальской группы Monogrenade, в котором заброшенный дом вновь оживает, благодаря технологии stop-motion, возвращающей к жизни его призрачных обитателей.

ЧЕРВЬ /WORM

Великобритания, 2010, 10 минут

Режиссер Райан Вернава Запутанные обстоятельства требуют вмешательства детектива, но стоит ему появиться, как он становится невольной жертвой ну очень странной семейки. Кинопутешествие в мир гротеска и сюрреализма, исполненное в лучших традициях классического фильма ужасов.

WHAT LIGHT /WHAT LIGHT

Великобритания, 2009, 4 минуты

Режиссер Сара Уикенс

Короткометражная зарисовка о том, как однажды в комнате появился новый жилец – самостоятельный, яркий и очень подвижный. А что происходит в вашей комнате, когда вас нет?