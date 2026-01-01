Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Future Shorts: Лето
1 постер
Киноафиша Фильмы Future Shorts: Лето

Future Shorts: Лето

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

Продолжительность: 1 час 37 минут 

СРЕДНЕЙ ПРОЖАРКИ /MEDIUM RARE 
Великобритания, 2007, 14 минуты 
Режиссер Стефан Стакерт 
Ночное повествование о страсти и желании, которые вспыхивают на фоне сказочного городского пейзажа. Карл – типичный неудачник, жертва, он из той категории мужчин, для которых судьба уготовила так немного удачи. Но встреча с богатой и прекрасной незнакомкой, кажется, готова всё изменить.

ДЕТИ МОГУТ ЛЕТАТЬ /KIDS MIGHT FLY 
Великобритания, 2009, 7 минут 
Режиссер Алекс Тейлор 
Документальная лента о жизни подростков восточной части Лондона. Эссекс играет кантри и поёт ковбойские песни о любви, у Кармен есть поющая собака, а мальчишки имеют странную склонность к коллекционированию костей. В центре этого круговорота история Даниэль, которая однажды пыталась покончить жизнь самоубийством, но в последний момент сумела найти утешение в истории «Свинья счастья».

КОСТЯНОЕ ПЕРО /BONEFEATHER 
Канада, 2009, 5 минут 
Режиссер Натан Гиллис, Келлум Патерсон 
В лесу из вельвета и фетра, Костяное Перо и его сосед нарушают утреннее спокойствие своими отвратительными песнопениями. Они готовы остановиться лишь ради прекрасной дамы, которая наблюдает за ними, но только для того, чтобы исполнить свои лучшие танцы.

ПОТЕРЯВШЕЕСЯ СУЩЕСТВО /THE LOST THING 
Австралия, 2010, 15 минут 
Режиссеры Шон Тан и Эндрью Руэманн 
Приз за лучшую короткометражную анимационную ленту Oscar 2011  
Однажды, прогуливаясь по пляжу, мальчик натыкается на нечто невообразимое. Конструкция, состоящая из самых фантастических частей, не подходит ни под одно из существующих определений. Она огромная, живая, забытая всеми и вся, но при этом невероятно дружелюбная.

АБРИКОС /APRICOTА 
встралия, 2009, 11 минут 
Режиссер Бен Брайанд 
Романтичная драма с легким оттенком ностальгии. Двое, на первый взгляд находящиеся на свидании вслепую, оказываются не такими уж незнакомыми людьми…Г

ДЕ Я БЫЛ ВСЮ ТВОЮ ЖИЗНЬ? /WHERE HAVE I BEEN ALL YOUR LIFE? 
Великобритания, 2007, 20 минут 
Режиссер Джим Филд Смит 
Невинное расследование Лайама открывает серию тёмных секретов в казалось бы тихом загородном районе.

MONOGRENADE – СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ /MONOGRENADE – CE SOIR 
Канада, 2009, 3 минуты 
Режиссер Кристоф Коллетт 
Клип монреальской группы Monogrenade, в котором заброшенный дом вновь оживает, благодаря технологии stop-motion, возвращающей к жизни его призрачных обитателей.

ЧЕРВЬ /WORM 
Великобритания, 2010, 10 минут 
Режиссер Райан Вернава Запутанные обстоятельства требуют вмешательства детектива, но стоит ему появиться, как он становится невольной жертвой ну очень странной семейки. Кинопутешествие в мир гротеска и сюрреализма, исполненное в лучших традициях классического фильма ужасов.

WHAT LIGHT /WHAT LIGHT 
Великобритания, 2009, 4 минуты 
Режиссер Сара Уикенс 
Короткометражная зарисовка о том, как однажды в комнате появился новый жилец – самостоятельный, яркий и очень подвижный. А что происходит в вашей комнате, когда вас нет?

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше