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Високосный год Високосный год
Киноафиша Фильмы Високосный год Награды и номинации фильма Високосный год
Año bisiesto / Leap Year Високосный год 2010 / Мексика
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Високосный год

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
«Золотая камера» за лучший режиссерский дебют
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
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2023, Китай, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, триллер
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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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