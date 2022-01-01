Наша рецензия

Скажем сразу, без уверток, обиняков и прочей традиционной риторики: вторая часть «Кунг-фу Панды», в связи, видимо, со сменой режиссерского состава, получилась значительно проще и примитивнее первой. Что касается визуального ряда, то здесь по-прежнему всё прекрасно: Дженнифер Ю Нельсон справилась с этим участком работы не хуже снимавших первую серию Марка Осборна и Джона Стивенсона. Однако интереснейшая драматургия, составлявшая мощное очарование пилотного фильма, улетучилась…