Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Заклинательница акул
Заклинательница акул, 2011: актеры и роли
Dark Tide
Заклинательница акул
2011 / Великобритания / ЮАР
Смотреть трейлер
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Заклинательница акул, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стокуэлл
John Stockwell
В ролях
Холли Берри
Halle Berry
Оливье Мартинес
Olivier Martinez
Ральф Браун
Ralph Brown
Люк Тайлер
Luke Tyler
Марк Элдеркин
Mark Elderkin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить