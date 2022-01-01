Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
В ее шкуре
В ее шкуре, 2009: актеры и роли
In Her Skin
В ее шкуре
2009 / Австралия
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
В ее шкуре, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Симона Норт
В ролях
Гай Пирс
Guy Pearce
Сэм Нил
Sam Neill
Миранда Отто
Miranda Otto
Ребекка Гибни
Rebecca Gibney
Джастин Кларк
Justin Clarke
Кейт Белл
Kate Bell
Рут Брэдли
Ruth Bradley
Кхан Читтенден
Дена Каплан
Dena Kaplan
Джереми Симс
Jeremy Sims
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом