Программа «Лучшие фильмы фестиваля LINOLEUM за 5 лет» :

Вечное созерцание / Eternal Gaze / Сэм Чен / Корея / 2003 / 15’51”История о художнике, его искусстве и взаимной любви. Фильм посвящен скульптору Альберто Джакометти.

Субстанция / Substance Жинман Ким / Корея / 2005 / 10’09”У всего живого есть строго определенная природой цель существования и соответствующее место в пищевой цепи. Фильм – наглядная демонстрация последствий полного разрушение естественной пищевой цепи в результате деятельности человека.

Мираж / Mirage Йуонгвунг Джанг / Корея / 2006 / 8’24”История о вечном поиске знаний и бесконечных испытаниях биомеханического персонажа.

Человек – единственная птица, которая сама себя посадила в клетку /Маn is the only bird that carries his own cage Клод Вайс / Франция / 2008 / 12’00”Холодный мир, полный людей, чьи головы были заменены на клетки, заполненные воздушными шарами. Они встречаются друг с другом на улицах огромного города. Все эти люди похожи друг на друга и живут в строгих стандартных рамках. Некоторые из них, в приступе безумия или ясности, пробуют отпустить в полет свои воздушные шары, но каждая попытка систематически заканчивалась неудачей. Но один человек все же находит способ сбежать…

Мадагаскар, дневник путешественника /Madagascar, journey diary Бастьен Дюбуа / Франция / 2009 / 11’30”Famadihana, означает разворот смертей, дает место для важных праздников, танцам и жертвоприношениям зебу, демонстрирует особое значение древнего культа в обществе Мадагаскара. В дневнике путешествия по Мадагаскару рассказывается о поездке Европейского путешественника, который сталкивается с различными обычаями. Страницы из дневника оживают, и мы видим пышные ландшафты Мадагаскара и его древнюю культуру.

Животы / The Bellies Филипп Грамматикопулоc / Франция / 2009 / 16’00”В очень индустриализированном мире, где люди едят только трансгенную пищу, некоторые тарелки делают для удивительных блюд....

Большой взрыв, полный бумс/ Big bang big boom Команда BLU / Италия / 2010 / 9’55”Ненаучная точка зрения на начало и эволюцию жизни …. и как это может быть, вполне вероятно, конец.

Лошадиный медведь / Bearhorse Стив Старк / Канада / 2010 / 3’45”Кто это? Кто наполовину - человек, а наполовину - лошадь? …да еще с медвежьим характером? Лошадный медведь! В чем секрет силы? В лошадином медведе!

Продолжительность программы: 90 минут.

Программа «Шокирующий LINOLEUM»:

Путешествие чёрной собаки / The Black Dog’s Progress Англия / 2008/ Захватает внимание с первых нескольких кадров, и вы сразу понимаете, что перед вами анимация для взрослых. «Путешествие чёрной собаки» – это городской кошмар, в котором черная собака как невинная жертва попадает в мир жестокости и насилия. Трагичная, мрачная анимация, путешествие через жизнь одной собаки.

Также в программе:

Сухие губы / Dry LipsАнглия / 2007

Игривые пальчики / Wee Milton FiddlerАнглия / 2006

Луки и стрелы / Bows & ArrowsАнглия / 2006

Причины быть веселым / Reasons to be CheerfulАнглия / 2005

Диалог / DialogАнглия / 2005

И другие работы

Продолжительность программы Стивена Ирвина – 28 минут.

Родить ребенка / Birth Сигне Баумане / США / 2009 / 12’00” Амина, молодая женщина (17), беременна и боится рожать. Что бы получить поддержку и советы она идет к пожилым женщинам, но их страшные истории пугают ее еще больше...

Сердце ветеринара / VeterinarianСигне Баумане / США / 2007 / 17’00” Ветеринар регулярно выходит из дома, что бы помочь больным животным. Ему всегда это удавалось, но один раз он прибыл слишком поздно и животное погибло. Однажды ночью к нему во сне приходят все его пациенты...

Немного о сексе / Teat Beat of sexСигне Баумане / США / 2007 / 4’00”Взгляд на секс исключительно с женской точки зрения…

Одурманенный / Zonked Марко Ли / Корея / 2006 / 2’00’’Мясник приготовился зарезать свинью, но выясняется, что это вовсе не свинья…

Скотский уголок / Animal Farm Жеонг Мин-жи / Корея / 2007 / 12’42”Господин «К» – простой служащий. Однако каждую ночь он куда-то направляется.

Висента / Vicenta Игнасио Бенедетти Cinema и Conflictivos Production / Испания / 2010 / 22’00”Альфредо умирает, не показывая, где он скрыл невероятное состояние, которое вместе с женой выиграл в лотерее. Его жена, Висента, начинает повсюду искать пропавшие деньги, но она ничего не находит. Висента решает, что лучший способ узнать, где спрятан выигрыш — это спросить об этом своего умершего мужа, но это оказывается совсем не легкой работой…

Продолжительность программы: 100 минут.

Программа мультфильмов для детей фестиваля LINOLEUM:

Николас и Гуллемет /NICOLAS & GUILLEMETTE Студия «haidouk» / Франция / 2008 / 7’50”В магазине, который продает символы, сделанные из последовательностей Scoubidou, Николас, Маленький Музыкант - единственный символ, который полностью закончен. Однажды он проснулся и решил сделать Гуллемет Маленькой Балериной. К сожалению, он делает ошибку, путая последовательность сборки, и она становится запутанной, начинает танцевать боком, и превращается в монстра с тысячами головами.

Семья педантов/ Precise PeterМартин Шмидт / Германия / 2010 / 5’35”С момента рождения своего последнего ребенка, педантичный Питер ждал этого дня! Наконец, малыш будет посвящен в тонкости семейного ритуала: рыба готова, подготовлен и сад, за окном светит солнце… Всё как планировалось! Большой обед! Церемония начинается!..

Голубь: миссия невыполнима/ Pigeon: Impossible Лукас Мартелл / США / 2009 / 6’12”Рассказ об Уолтере, молодом тайном агенте, который сталкивается с проблемой: что делать, когда любопытный голубь пойман в ловушку вашего многомиллионного, выпущенного правительством ядерного портфеля….Над фильмом работали более ста художников и музыкантов, влюбленных в свое ремесло.

Бутылка / Bottle Кирстен Лепор / США / 2010 / 5’25”Заокеанская беседа между двумя персонажами посредством предметов, заложенных в бутылку.

Вычеркнуть! / Tachaaan! Рафаэль Кано и Мигель Анхел Беллот / Испания / 2009 / 4’54”Действие происходит в цирке. Самоуверенный человек-ядро выживает соперников. Но большущий и розовый слон ему не по зубам.

Чихните меня / Sneeze Me Away Райан Гробинс / Тайвань / 2010 / 13’00”Мальчик находит способ войти в волшебный, сказочный мир через чихание с открытыми глазами. Затем он должен заручиться поддержкой странных союзников, для того чтобы вернутся обратно домой.

Электромобиль / Electric car Макс Портер, Ру Kувахата / США / 2009 / 3’20”Животные из леса и фермы оказываются на борту электромобиля, который, волшебным образом становится универсальным и вмещает их всех.

Бой с тенью / Shadow BoxingМэтью К. / США / 2009 / 5’00”Горстка марионеток-теней должна защитить дом своего хозяина-кукольника от неуклюжего вора…

Леший / Leshii Ирина Голина-Сагателиян / Израиль / 2009/ 1’19”Леший - деревянный гоблин. Он работает лесным охранником.Однажды он встречает маленького ребенка, который потерялся в лесу. Они становятся хорошими друзьями и не хотят расставаться.

Ужасы маленькой планеты / The Terrible Thing of Alpha-9 Джейк Армстронг / США/ 2009 / 6’00”Космический охотник летит на одинокую планету, чтобы убить ужасного монстра.

Пластилин.Любовь.Москва / Placticine.Love.Moscow Константин Коновалов / Россия / 2010 / 2’32”Рассказ о прошлом и настоящем Мистера Пластилинчика. Мультфильм сделан в технике пластилинного стоп-моушена.Продолжительность программы: 1 час