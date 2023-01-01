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Марта Марси Мэй Марлен Марта Марси Мэй Марлен
Киноафиша Фильмы Марта Марси Мэй Марлен Награды и номинации фильма Марта Марси Мэй Марлен
Martha Marcy May Marlene Марта Марси Мэй Марлен 2011 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Марта Марси Мэй Марлен

Вся информация о фильме
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Премия за режиссуру – драма
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
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