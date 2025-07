Страна США

Продолжительность 1 час 18 минут

Год выпуска 1933

Премьера в мире 9 марта 1933

Бюджет $284 000

Производство RKO Radio Pictures

Другие названия

Christopher Strong, Hacia las alturas, A szerető, Assim Amam as Mulheres, Ateş böceği, Die Junggesellin, Elskerinden, En stor manns elskerinne, En stor mans älskarinna, Fruto dorado, I hrysi petalouda, La falena d'argento, La Phalène d'argent, O Que Faz o Amor, The Great Desire, The White Moth, Η χρυσή πεταλούδα, Кристофер Стронг, 人生の高度計