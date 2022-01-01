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Элис Эдамс
Элис Эдамс, 1935: актеры и роли
Alice Adams
Элис Эдамс
1935 / США
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Элис Эдамс, 1935: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Стивенс
George Stevens
В ролях
Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
Фред МакМюррэй
Fred MacMurray
Фред Стоун
Fred Stone
Эвелин Венейбл
Evelyn Venable
Фрэнк Альбертсон
Frank Albertson
Энн Шоумэйкер
Ann Shoemaker
Чарли Грейпвин
Charley Grapewin
Грэйди Саттон
Grady Sutton
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