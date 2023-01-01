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A Better Life Лучшая жизнь 2011 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Лучшая жизнь

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший латиноамериканский актер
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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